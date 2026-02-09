Atelier Création d’un Kamishibaï

Thionville

Mercredi 2026-03-25 14:00:00

2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Peut-être as-tu déjà rencontré ce joli mot japonais kamishibaï ? Il vient de kami papier et shibaï théâtre. Ce théâtre de papier est une façon de conter des histoires que Laura aime beaucoup. Il permet au public de regarder ensemble des illustrations pendant que le conteur partage son récit. Laura te propose de venir en créer un en groupe à partir d’une belle histoire.

6-12 ans Sur inscription

11A rue de la Perdrix Thionville 57100

Perhaps you’ve already come across this lovely Japanese word: kamishibai? It comes from kami paper and shibaï theater. This paper theater is one of Laura’s favorite storytelling methods. It allows the audience to look together at illustrations while the storyteller shares his or her tale. Laura invites you to come and create one as a group, based on a great story.

ages 6-12 Registration required

