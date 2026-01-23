Atelier création d’un masque de Carnaval Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier création d’un masque de Carnaval

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

2026-02-11

Viens créer et décorer ton masque de Carnaval pour assister au spectacle du samedi 14 février.

Dès 3 ans.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Come and create and decorate your Carnival mask to attend the show on Saturday, February 14.

Ages 3 and up.

