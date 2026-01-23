Atelier création d’un masque de Carnaval Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier création d’un masque de Carnaval Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois mercredi 11 février 2026.
Atelier création d’un masque de Carnaval
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Viens créer et décorer ton masque de Carnaval pour assister au spectacle du samedi 14 février.
Dès 3 ans.
.
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and create and decorate your Carnival mask to attend the show on Saturday, February 14.
Ages 3 and up.
L’événement Atelier création d’un masque de Carnaval La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord