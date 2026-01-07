Atelier Création d’un masque Bibliothèque pour tous Pléneuf-Val-André
Atelier Création d’un masque Bibliothèque pour tous Pléneuf-Val-André samedi 28 février 2026.
Atelier Création d’un masque
Bibliothèque pour tous 14 Rue des Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
La Bibliothèque pour tous vous propose un atelier pour créer des masques à destination des enfants.
Inscription obligatoire à la bibliothèque, aux heures de permanence. .
