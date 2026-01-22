Atelier Création d’un mobile Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Atelier Création d’un mobile

Mercredi 18 février 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le musée propose à certaines dates des ateliers et visites dédiés aux enfants et aux familles, autour des expositions temporaires.Enfants

Passez faire un tour au musée pour un atelier de création de mobile (décoration suspendue), guidé par le petit questionnaire de personnalité de l’art de grandir !



Les réponses à ces questions rigolotes déboucheront sur la fabrication d’un mobile surprise une plongée dans les œuvres de l’exposition !



• Enfants de 6 à 12 ans

• Durée 1h

• Sur réservation au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 85 resa-preaudesaccoules@marseille.fr

English :

On selected dates, the museum offers workshops and tours for children and families, focusing on the temporary exhibitions.

