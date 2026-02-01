Atelier création d’un piège à frelons Bibliothèque Pleyben

Atelier création d’un piège à frelons

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben

17 février 2026, 17:00-19:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

2026-02-17

Le piégeage des reines fondatrices au printemps n’éradique pas le frelon asiatique mais permet de limiter la formation de nouveaux nids. Cet atelier vous permettra en famille de créer votre piège en bois avec une grille respectant la préservation des autres insectes.

Binôme adulte/enfant de plus de 8 ans.

Animé par La chignole qui s’affole. Sur inscription à la bibliothèque

5 euros par participant .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

