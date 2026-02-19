Atelier création d’un plessis Jardin des canettes Lembeye

Atelier création d’un plessis

Jardin des canettes Chemin des canettes Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Apprenez à construire une barrière naturelle en branches tressées. Découverte des techniques, atelier convivial. Amener gants et sécateurs. .

unjardinpourlasante64350@gmail.com

