Atelier création d'un plessis Jardin des canettes Lembeye samedi 7 mars 2026.
Jardin des canettes Chemin des canettes Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Apprenez à construire une barrière naturelle en branches tressées. Découverte des techniques, atelier convivial. Amener gants et sécateurs. .
Jardin des canettes Chemin des canettes Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine unjardinpourlasante64350@gmail.com
