Atelier création d’un set petit déjeuner Slow Café Céramique Pont-l’Abbé

Atelier création d’un set petit déjeuner
Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-10-27 14:30:00
fin : 2025-10-27 17:00:00
2025-10-27
Sublimer votre quotidien, venez créer un set de petit déjeuner
1 assiette à tartine, un bol ou une tasse
Réservation obligatoire .
Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 83 51
