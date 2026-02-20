Atelier création d’une bougie végétale avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art Le Manoir de Genas Bourg-lès-Valence
jeudi 9 avril 2026.
Atelier création d’une bougie végétale avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art
Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Sur inscription.
Début : 2026-04-09 10:00:00
fin : 2026-04-09 10:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Cécile Marion, de Cécinat, vous propose un atelier pour créer votre bougie végétale (sur inscription obligatoire).
Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 contact@cecinat.fr
English :
Cécile Marion, from Cécinat, offers a workshop to create your own plant-based candle (registration required).
