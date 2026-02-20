Atelier création d’une bougie végétale avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art Le Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier création d’une bougie végétale avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art

Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Sur inscription.

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 10:00:00

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 10:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Cécile Marion, de Cécinat, vous propose un atelier pour créer votre bougie végétale (sur inscription obligatoire).

.

Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 contact@cecinat.fr

English :

Cécile Marion, from Cécinat, offers a workshop to create your own plant-based candle (registration required).

