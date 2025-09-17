Atelier création d’une branche de cerisier en peinture

Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

– par le réseau des bibliothèques Val de Sully

Atelier création d’une branche de cerisier en peinture

Activité familiale .

Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

