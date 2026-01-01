Atelier création d’une carte pop-up à la Médiathèque simone veil Bagnères-de-Bigorre
Atelier création d’une carte pop-up à la Médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre, mercredi 14 janvier de 15h à 16h pour enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Création de cartes en volume, gratuite sur inscription (places limitées).
sur inscription auprès de la médiathèque à partir du 7 janvier .
à la Médiathèque simone veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
Pop-up card workshop at the Médiathèque Simone Veil in Bagnères-de-Bigorre, Wednesday January 14 from 3pm to 4pm for children aged 6 and over accompanied by an adult. Free with registration (places are limited).
