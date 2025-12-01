Atelier création d’une composition d’orchidée Salle des fêtes Lailly
Atelier création d’une composition d’orchidée
Salle des fêtes 7 Rue du Sauvageon Lailly Yonne
Tarif : 45 EUR
20 décembre 2025 16:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Créez votre propre arrangement d’orchidée ! Vous serez guidés pas à pas tout en laissant place à votre créativité. Tout est fourni, vous repartez avec votre magnifique création personnelle ! Idée cadeau ! .
Salle des fêtes 7 Rue du Sauvageon Lailly 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté adopteuneorchidee.contact@gmail.com
