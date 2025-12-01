Atelier création d’une composition d’orchidée Salle des fêtes Lailly

Atelier création d’une composition d’orchidée

Salle des fêtes 7 Rue du Sauvageon Lailly Yonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Créez votre propre arrangement d’orchidée ! Vous serez guidés pas à pas tout en laissant place à votre créativité. Tout est fourni, vous repartez avec votre magnifique création personnelle ! Idée cadeau ! .

Salle des fêtes 7 Rue du Sauvageon Lailly 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté adopteuneorchidee.contact@gmail.com

English : Atelier création d’une composition d’orchidée

German : Atelier création d’une composition d’orchidée

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier création d’une composition d’orchidée Lailly a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Sens et Sénonais