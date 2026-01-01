ATELIER CRÉATION D’UNE MANGEOIRE À OISEAU Carbonne

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :
2026-01-31

Venez partager un bon moment en créant un mangeoire à oiseaux !
Organisé par l’Atelier terre de Carbonne. 45  .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie   atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

English :

Come and have fun creating a bird feeder!

