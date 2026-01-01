ATELIER CRÉATION D’UNE MANGEOIRE À OISEAU Carbonne
ATELIER CRÉATION D’UNE MANGEOIRE À OISEAU Carbonne samedi 31 janvier 2026.
ATELIER CRÉATION D’UNE MANGEOIRE À OISEAU
ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Venez partager un bon moment en créant un mangeoire à oiseaux !
Organisé par l’Atelier terre de Carbonne. 45 .
ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and have fun creating a bird feeder!
L’événement ATELIER CRÉATION D’UNE MANGEOIRE À OISEAU Carbonne a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE