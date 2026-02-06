Atelier création d’une oeuvre collective Projet R.E.L.I.E.R La Croisée des villages Saint-Maixent-l’École

Atelier création d’une oeuvre collective Projet R.E.L.I.E.R

La Croisée des villages Cour saragosse Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Entre janvier et juin 2026, la Communauté de communes Haut Val de Sèvre accueille une résidence portée par Alexandra‑Shiva Mélis, conteuse, comédienne et marionnettiste.

Avec le projet R.E.L.I.E.R, la Communauté de communes Haut Val de Sèvre mène une démarche de création artistique autour du lien, de la transmission et de la mémoire.

L’initiative propose aux habitants de participer à la réalisation d’une grande marionnette construite à partir de napperons, objets symboliques souvent porteurs d’histoire familiale.

L’œuvre collective en cours d’élaboration est déjà exposée à la médiathèque intercommunale Aqua Libris, à Saint‑Maixent‑l’École. Les visiteurs peuvent ainsi suivre son évolution, découvrir les contributions déjà apportées et se projeter dans la suite du projet.

L’atelier est gratuit et ouvert à toutes et tous, sans inscription. .

