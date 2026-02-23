Atelier création d’une parure de drôle d’oiseau Rituel de printemps Sablé-sur-Sarthe

Atelier création d’une parure de drôle d’oiseau Rituel de printemps

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France

Tarif : 9€

Date et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 19:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Le printemps arrive !

Pour son 4ème rituel de sortie d’hibernation, la Casa Feliz s’inspire des parades amoureuses des oiseaux.

Réveille l’oiseau qui est en toi !

Atelier création plastique avec Véronique Blaison de 15h à 19h30.

Cet atelier est ouvert à tous les drôles d’oiseaux que vous êtes, pour créer votre parure inspirée des parades amoureuses des oiseaux.

Flonflons, jabots colorés, plumes en fête et bas de soie… tous les atours seront de sortie pour être le plus séduisant Drôle d’oiseau de la soirée.

Tarif 9€

Suivi d’une soirée Drôle d’oiseau pour fêter le printemps où les drôles d’oiseaux seront les stars de la fête. Tous les invités peuvent venir avec un chant, un roucoulement, une historiette. Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager, sur le thème buffet coloré et nourriture aphrodisiaque. .

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 47 81 67 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Spring is coming!

