Atelier création d’une ville pop-up Airvault

Airvault Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la Lecture, avec la thématique Ville & campagne en 2026, des animations seront proposées du 21 au 25 janvier. Samedi 24 janvier, apprenez à créer une maison façon livre pop-up. Composons ensemble une ville avec toutes nos créations. Animation gratuite, accessible à partir de 7 ans. Réservations obligatoires 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
