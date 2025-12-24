Atelier création d’une ville pop-up collaborative, Airvault
Atelier création d’une ville pop-up collaborative, Airvault samedi 24 janvier 2026.
Atelier création d’une ville pop-up collaborative
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez créer votre maison façon livre pop-up à partir de 10 h 30. À la fin de l’atelier, toutes les créations constitueront une petite ville exposée à la médiathèque durant une semaine. Au terme cette semaine, chacun pourra récupérer sa production pop-up et repartir avec. Gratuit. Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h30. Réservation obligatoire. Plus d’informations au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier création d’une ville pop-up collaborative
L’événement Atelier création d’une ville pop-up collaborative Airvault a été mis à jour le 2025-12-22 par CC Airvaudais Val du Thouet