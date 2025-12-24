Atelier création d’une ville pop-up collaborative

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez créer votre maison façon livre pop-up à partir de 10 h 30. À la fin de l’atelier, toutes les créations constitueront une petite ville exposée à la médiathèque durant une semaine. Au terme cette semaine, chacun pourra récupérer sa production pop-up et repartir avec. Gratuit. Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h30. Réservation obligatoire. Plus d’informations au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier création d’une ville pop-up collaborative

L’événement Atelier création d’une ville pop-up collaborative Airvault a été mis à jour le 2025-12-22 par CC Airvaudais Val du Thouet