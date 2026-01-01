ATELIER CRÉATION EN ARGILE Montpellier
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-01-17
Un atelier créatif et convivial, ouvert à tous dès 5 ans (accompagné).
Argile autodurcissante, personnalisation d’objets déco, matériel fourni, boisson incluse et ambiance garantie
Créez, partagez, repartez avec votre création !
Sur réservation
de 17h 19h .
English :
A creative and convivial workshop, open to everyone aged 5 and over (accompanied).
Self-hardening clay, decorative object customization, materials provided, drinks included and atmosphere guaranteed
