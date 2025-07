Atelier création en laine de mouton Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-06 16:30:00

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Atelier création en laine de mouton Animation autour de la laine, découvrez l’artisanat de la laine et le travail manuel local. Chaque participant repartira avec sa propre création broche, petit personnage, décoration, etc. Réalisation à la main, à partir de laine locale.

A partir de 8 ans. Prix 5€ Sur réservation au 05 62 40 87 86 .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Sheep’s wool creative workshop: Discover wool and local handicrafts. Each participant will leave with his or her own creation: brooch, small character, decoration, etc. Handmade from local wool. Handmade from local wool.

German :

Workshop Kreatives Gestalten mit Schafwolle: Animation rund um die Wolle, entdecken Sie das Wollhandwerk und die lokale Handarbeit. Jeder Teilnehmer geht mit seiner eigenen Kreation nach Hause: Brosche, kleine Figur, Dekoration, etc. Handarbeit aus lokaler Wolle.

Italiano :

Laboratorio creativo sulla lana di pecora: scoprire la lana e l’artigianato locale. Ogni partecipante lascerà la propria creazione: spilla, piccolo personaggio, decorazione, ecc. Realizzato a mano con lana locale.

Espanol :

Taller creativo de lana de oveja: Descubra la lana y la artesanía local. Cada participante se irá con su propia creación: broche, pequeño personaje, decoración, etc. Hecho a mano con lana local.

