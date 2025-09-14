ATELIER CRÉATION EN MACRAMÉ Fougaron

AUBERGE DE FOUGARON Fougaron Haute-Garonne

Tarif : 50 EUR

50

Date et horaire :

Début : 2025-09-14 14:30:00

Fin : 2025-11-24

Dates :

2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30

Grande tendance des années 70, le macramé revient à la mode avec de belle création moderne, Mélissa vous propose un atelier d’apprentissage où vous allez créer une pièce unique à remporter chez vous.

Mélissa vous propose un atelier d’apprentissage de macramé qui est une technique de point noué permettant de réaliser des créations, vous avez le choix entre deux niveaux différents, vous décourvirez dans chacun les différents types de nœuds pour pouvoir créer une pièce unique à remporter chez vous.

Déroulement de l’atelier Présentation de la technique du macramé. Choix de la corde et préparation du matériel. Apprentissage des noeuds de base . Réalisation de la suspension

Mélissa vous propose deux ateliers

L’atelier niveau 1 pour les débutants, vous apprendrez 2 à 3 noeuds, vous fabriquerez une suspension pour plante ou une petite tenture murale « feuille », l’atelier dure approximative 2h ou moins, tout dépends de votre rythme de création.

L’atelier niveau 2 pour les débutants/intermédiaires, vous apprendrez 3 à 4 noeuds, vous fabriquerez une suspension pourplante ou une tenture murale, l’atelier dure approximative 3h ou moins, tout dépends de votre rythme de création.

Les ateliers se dérouleront dans l’Auberge de Fougaron, par beau temps il peut vous être proposé de réaliser l’atelier sous pergola.

A partir de 10 ans. 50€.

AUBERGE DE FOUGARON Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

A big trend in the 70’s, macramé is back in fashion with beautiful modern creations. Mélissa offers you a learning workshop where you’ll create a unique piece to take home.

German :

Melissa bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie ein einzigartiges Stück herstellen, das Sie mit nach Hause nehmen können.

Italiano :

Grande tendenza negli anni ’70, il macramé è tornato di moda con alcune bellissime creazioni moderne. Mélissa vi propone un laboratorio di apprendimento in cui potrete creare un pezzo unico da portare a casa.

Espanol :

Gran tendencia en los años 70, el macramé vuelve a estar de moda con hermosas creaciones modernas. Mélissa te propone un taller de aprendizaje en el que podrás crear una pieza única para llevarte a casa.

