ATELIER CRÉATION EN MACRAMÉ Fougaron

ATELIER CRÉATION EN MACRAMÉ

À L’AUBERGE DE FOUGARON Fougaron Haute-Garonne

Tarif : 140 – 140 – EUR

140

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:30:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Grande tendance des années 70, le macramé revient à la mode avec de belle création moderne, Mélissa vous propose un atelier d’apprentissage où vous allez créer une pièce unique à remporter chez vous.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Mélissa vous propose un atelier d’apprentissage de macramé qui est une technique de point noué permettant de réaliser des créations, vous avez le choix entre deux niveaux différents, vous décourvirez dans chacun les différents types de nœuds pour pouvoir créer une pièce unique à remporter chez vous.

Déroulement de l’atelier Présentation de la technique du macramé. Choix de la corde et préparation du matériel. Apprentissage des noeuds de base . Réalisation de la suspension

Mélissa vous propose deux ateliers

L’atelier niveau 1 pour les débutants, vous apprendrez 2 à 3 noeuds, vous fabriquerez une suspension pour plante ou une petite tenture murale feuille , l’atelier dure approximative 2h ou moins, tout dépends de votre rythme de création.

L’atelier niveau 2 pour les débutants/intermédiaires, vous apprendrez 3 à 4 noeuds, vous fabriquerez une suspension pourplante ou une tenture murale, l’atelier dure approximative 3h ou moins, tout dépends de votre rythme de création.

Les ateliers se dérouleront dans l’Auberge de Fougaron, par beau temps il peut vous être proposé de réaliser l’atelier sous pergola.

A partir de 10 ans si patient. 140 .

À L’AUBERGE DE FOUGARON Fougaron 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A big trend in the 70s, macramé is back in fashion with some beautiful modern creations. Mélissa offers a workshop where you can create a unique piece to take home.

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement ATELIER CRÉATION EN MACRAMÉ Fougaron a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE