Atelier Création en Pâte à Papier Maison de la Terre Saint-Brieuc samedi 28 février 2026.
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-28 13:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Donnez vie à votre créativité et détendez-vous pendant cette activité ludique avec des matières 100% naturelles! Une pâte à modeler spécialement conçue avec des matières organiques et saines, adaptée même pour les plus petits.
Sur inscription .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Saint-Brieuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne
