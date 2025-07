Atelier création encre végétale et impression en sérigraphie Le Petit Atelier Nîmes

Atelier création encre végétale et impression en sérigraphie Mardi 22 juillet, 09h00, 14h00 Le Petit Atelier Gard

Gratuit – Sur inscription / Nombre limité de places. Prévoir un couvre-chef, de la crème solaire et une bouteille d’eau.

Atelier de pratiques artistiques associant la création d’encres à partir de végétaux et la découvertes de la sérigraphie sur une journée entière.

Partie 1 – Collecte de végétaux ; feuilles, fleurs, etc. Compositions à partir des végétaux collectés par les participants ; utiliser les plantes comme motifs. Insolation des cadres de sérigraphie suivant le principe du photogramme.

Partie 2 – Fabrication des encres à partir des végétaux collectés en partie par les participants. Les végétaux proposés par l’intervenant sont présents sur la région Occitanie. Des teintes variées et stables seront fabriquées.

Partie 3 – Impression avec les cadres insolés des compositions avec les encres fabriquées. Chacun repartira avec ses réalisations.

Un atelier dans le cadre d’un été culturel et en partenariat avec Le Petit Atelier de Chemin Bas d’Avignon, Nîmes

Le Petit Atelier 1 rue Lahaye 30900 Nîmes Nîmes 30006 Chemin Bas d’Avignon Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « atelier.etant.donne@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lepetitateliernimes »}]

© Étant Donné pour l’émulation artistique