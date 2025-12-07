Atelier création et conte de Noël Landéhen
Atelier création et conte de Noël Landéhen dimanche 7 décembre 2025.
Atelier création et conte de Noël
Salle du manoir Landéhen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Animé par Delphine Lefebvre.
En binôme parent & enfant ou grand-parent & enfant.
Sur inscription. Enfant de 6 à 14 ans. .
Salle du manoir Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 33 81 23
English :
L’événement Atelier création et conte de Noël Landéhen a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor