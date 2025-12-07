Atelier création et conte de Noël Landéhen

Atelier création et conte de Noël

Salle du manoir Landéhen Côtes-d’Armor

Animé par Delphine Lefebvre.

En binôme parent & enfant ou grand-parent & enfant.

Sur inscription. Enfant de 6 à 14 ans. .

Salle du manoir Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 33 81 23

