ATELIER CREATION HALLOWEEN Maraussan
Impasse Jean Barthes Maraussan Hérault
Atelier de création en papier avec machine à découper spécial Halloween proposé par l’association culturelle
Impasse Jean Barthes Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 98 41 29 mediatheque.maraussan@ladomitienne.com
Special Halloween paper-cutting machine workshop organized by the cultural association
Papierschöpfungsworkshop mit Schneidemaschine speziell für Halloween, angeboten vom Kulturverein
Laboratorio speciale di Halloween con macchine tagliacarte organizzato dall’Associazione culturale
Taller especial de Halloween de máquinas de cortar papel organizado por la Asociación Cultural
L’événement ATELIER CREATION HALLOWEEN Maraussan a été mis à jour le 2025-10-14 par 34 OT LA DOMITIENNE