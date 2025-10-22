Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CREATION HALLOWEEN Maraussan mercredi 22 octobre 2025.

Impasse Jean Barthes Maraussan Hérault

2025-10-22
fin : 2025-10-22

2025-10-22

Atelier de création en papier avec machine à découper spécial Halloween proposé par l’association culturelle
Impasse Jean Barthes Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 98 41 29  mediatheque.maraussan@ladomitienne.com

English :

Special Halloween paper-cutting machine workshop organized by the cultural association

German :

Papierschöpfungsworkshop mit Schneidemaschine speziell für Halloween, angeboten vom Kulturverein

Italiano :

Laboratorio speciale di Halloween con macchine tagliacarte organizzato dall’Associazione culturale

Espanol :

Taller especial de Halloween de máquinas de cortar papel organizado por la Asociación Cultural

