Atelier création jeu vidéo Médiathèque Cognac

Atelier création jeu vidéo

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous avons le plaisir d’accueillir un atelier d’initiation à la création de jeu vidéo, animé par Minh Duc Nguyen, fondateur de L’Atelier du jeu vidéo à Angoulême, une école dédiée à la conception et au développement de jeux vidéo.

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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

We are delighted to host an introductory workshop on video game creation, led by Minh Duc Nguyen, founder of L?Atelier du jeu vidéo in Angoulême, a school dedicated to video game design and development.

L’événement Atelier création jeu vidéo Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac