Atelier création jeu vidéo Médiathèque Cognac
Atelier création jeu vidéo Médiathèque Cognac samedi 6 juin 2026.
Atelier création jeu vidéo
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nous avons le plaisir d’accueillir un atelier d’initiation à la création de jeu vidéo, animé par Minh Duc Nguyen, fondateur de L’Atelier du jeu vidéo à Angoulême, une école dédiée à la conception et au développement de jeux vidéo.
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Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
We are delighted to host an introductory workshop on video game creation, led by Minh Duc Nguyen, founder of L?Atelier du jeu vidéo in Angoulême, a school dedicated to video game design and development.
L’événement Atelier création jeu vidéo Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac