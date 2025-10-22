Atelier Création Marque-pages Mas Dossetto Salon-de-Provence

Atelier Création Marque-pages Mas Dossetto Salon-de-Provence mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Création Marque-pages

Mercredi 22 octobre 2025 de 15h à 17h. Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Un atelier pour créer des marque-pages originaux.Enfants

Mercredi 22 octobre

15h au Mas Dossetto

De 6 à 10 ans.

Inscriptions au 04 90 42 28 61 .

Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61 bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

A workshop to create original bookmarks.

German :

Ein Workshop zur Gestaltung von originellen Lesezeichen.

Italiano :

Un laboratorio per creare segnalibri originali.

Espanol :

Un taller para crear marcapáginas originales.

