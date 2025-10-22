Atelier Création Marque-pages Mas Dossetto Salon-de-Provence
Atelier Création Marque-pages Mas Dossetto Salon-de-Provence mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Création Marque-pages
Mercredi 22 octobre 2025 de 15h à 17h. Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Un atelier pour créer des marque-pages originaux.Enfants
Mercredi 22 octobre
15h au Mas Dossetto
De 6 à 10 ans.
Inscriptions au 04 90 42 28 61 .
Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
A workshop to create original bookmarks.
German :
Ein Workshop zur Gestaltung von originellen Lesezeichen.
Italiano :
Un laboratorio per creare segnalibri originali.
Espanol :
Un taller para crear marcapáginas originales.
L’événement Atelier Création Marque-pages Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence