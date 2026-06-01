Loubieng

Atelier création mosaïques

Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Guidés par Joëlle Talpin, profitez d’un moment de bien être en famille ou entre enfants pour vous initier sans

prérequis à la mosaïque et créer votre propre œuvre individuelle ou collective.

Ouvert à tous dès 8 ans. Sur inscription. .

Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41 contact@joelletalpinmosaique.com

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English : Atelier création mosaïques

L’événement Atelier création mosaïques Loubieng a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn