Atelier création mosaïques Loubieng
Atelier création mosaïques Loubieng samedi 22 août 2026.
Loubieng
Atelier création mosaïques
Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Guidés par Joëlle Talpin, profitez d’un moment de bien être en famille ou entre enfants pour vous initier sans
prérequis à la mosaïque et créer votre propre œuvre individuelle ou collective.
Ouvert à tous dès 8 ans. Sur inscription. .
Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41 contact@joelletalpinmosaique.com
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English : Atelier création mosaïques
L’événement Atelier création mosaïques Loubieng a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn