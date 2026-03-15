Atelier création nichoir, hôtel à insectes

Villemoutiers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier création nichoir, hôtel à insectes

Atelier création de nichoir, hôtel à insectes de 14h30 à 17h30. Tarif adhérent 1€/pers non adhérent 2€/pers. Départ 14h30 de la salle polyvalente de Villemoutiers retour vers 17h30. Renseignements et inscriptions avant le 05 avril 2026 au 06 15 08 91 12 ou aef.45270@gmail.com .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12 aef.45270@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop to create a nesting box and insect hotel

L’événement Atelier création nichoir, hôtel à insectes Villemoutiers a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GATINAIS SUD