ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 18 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription

Venez découvrir la découpeuse laser et créer votre porte-clés ! Accessible à toutes et tous, sans prérequis techniques.

Au programme : prise en main de l’outil et création d’un porte-clés en bois.

Le mercredi 18 FEVRIER 2026 de 14h30 à 16h30

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit – sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Début : 2026-02-18T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00.000+01:00

1

02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



