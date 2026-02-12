ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE Maison de quartier La Bellangerais Rennes
ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 18 février 2026.
ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 18 février, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – sur inscription
Venez découvrir la découpeuse laser et créer votre porte-clés ! Accessible à toutes et tous, sans prérequis techniques.
Mercredi 18 FEVRIER, venez découvrir la découpeuse laser lors d’un atelier animé par Lucie, médiatrice numérique !
Au programme : prise en main de l’outil et création d’un porte-clés en bois.
Cet atelier est accessible à toutes et tous, sans prérequis techniques.
Le mercredi 18 FEVRIER 2026 de 14h30 à 16h30
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit – sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-18T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T16:30:00.000+01:00
1
02 99 27 21 10
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine