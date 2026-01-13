Atelier création pâte autodurcissante Le Centre Préfailles

Atelier création pâte autodurcissante

Début : 2026-02-25 16:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

2026-02-25

À Préfailles, venez modeler vos envies sans attendre la cuisson avec de la pâte autodurcissante !

Rendez-vous dans le bourg de Préfailles au restaurant du Centre où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Programme

À partir de légumes et d’épices, créez de la peinture végétale pour peindre une œuvre sur papier ou sur argile. Avec de simples ingrédients naturels, il est possible de créer de la peinture semblable à celle de l’aquarelle. Un atelier DIY créatif qui permet de donner vie à des œuvres tout en adoptant une démarche zéro déchet.

Les plus

Cette technique est à la fois saine pour la planète et pour l’homme car elle est naturelle et sans risque pour la santé en raison de l’absence de substances toxiques, solvants et autres allergènes.

Cet atelier est également parfait pour les plus petits car il permet de patouiller, expérimenter et développer tous les sens.

Bon à savoir

Pas de réservation ni d’inscription

Prévenir de sa venue pour la préparation du matériel adéquat

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une citronnade vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et testez cet atelier artistique zéro déchet avec les Ateliers de Maia. C’est un véritable tour de magie culinaire qui attend toute la famille sur Destination Pornic !

Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

In Préfailles, come and shape your desires without waiting to bake with self-hardening dough!

