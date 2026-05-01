Atelier Création pour les fées et les lutins AIAA Roquefort

Roquefort

Atelier Création pour les fées et les lutins

AIAA 68 Chemin des Résineux Roquefort Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

L’AIAA vous propose un atelier pour les fées et les lutins.

Utiliser les éléments de la nature pour fabriquer un objet (porte…) qui pourrait servir le monde des fées et des lutins.

Elle vous racontera l’histoire d’un lutin qui vit chez elle, dans la forêt.

L’AIAA vous propose un atelier pour les fées et les lutins.

Utiliser les éléments de la nature pour fabriquer un objet (porte…) qui pourrait servir le monde des fées et des lutins.

Elle vous racontera l’histoire d’un lutin qui vit chez elle, dans la forêt.

Adapté pour les enfants par Gilles Kerlorc’h auteur et relais de bien des secrets sur les Landes.

Les enfants pourront ramener chez eux leurs créations et l’offrir à leur lutin ou fée.

L’atelier se terminera par un goûter. .

AIAA 68 Chemin des Résineux Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 14 76 54 atelier.aiaa@gmail.com

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English : Atelier Création pour les fées et les lutins

AIAA offers a workshop for fairies and goblins.

Use the elements of nature to make an object (door…) that could serve the world of fairies and goblins.

She’ll tell you the story of a leprechaun who lives in her forest home.

L’événement Atelier Création pour les fées et les lutins Roquefort a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Landes d’Armagnac