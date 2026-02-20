ATELIER CRÉATION PULL AU CROCHET EFFET TRICOT L’ATELIER D’ALEX Perpignan
ATELIER CRÉATION PULL AU CROCHET EFFET TRICOT L’ATELIER D’ALEX Perpignan samedi 7 mars 2026.
ATELIER CRÉATION PULL AU CROCHET EFFET TRICOT L’ATELIER D’ALEX
9 Rue des Augustins Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : Lundi 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07 2026-03-21
L’art, c’est la liberté de faire des erreurs. La créativité, c’est de savoir lesquelles conserver. Un mantra que nous appliquons chaque jour à l’atelier.
9 Rue des Augustins Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Art is the freedom to make mistakes. Creativity is knowing which ones to keep ? A mantra we live by every day at the studio.
