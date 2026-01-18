Atelier création Rêver les paysages Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Atelier création Rêver les paysages

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Le mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30

Avec l’artiste Manon Rob, explorez votre propre vision du paysage en créant une scène poétique composée de formes, couleurs et textures découpées. Entre imagination et observation, vivez un moment créatif en regardant la nature autrement… et laissez surgir un paysage qui n’existe que dans vos rêves.

Durée 2h

Age minimum 6 ans .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

