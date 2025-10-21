Atelier création serre-tête d’halloween Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Atelier création serre-tête d'halloween Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize mardi 21 octobre 2025.

Atelier création serre-tête d’halloween

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Viens nous rejoindre avec un adulte pour créer un serre-tête pour ton déguisement d’halloween. Sur inscription via messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com,

05 55 65 00 47.

Prix libre et conscient

Come join us with an adult to create a halloween headband for your costume.

Maximum of 4 participants. Registration required via Messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com, or 05 55 65 00 47.

Pay-what-you-can (conscious contribution). .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

