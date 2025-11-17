Atelier création solidaire à la recyclerie la Ritournelle Duras
Atelier création solidaire à la recyclerie la Ritournelle Duras lundi 17 novembre 2025.
Atelier création solidaire à la recyclerie la Ritournelle
149 route de la Dourdèze Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Création à partir d’objets choisis et achetés à la Recyclerie .
149 route de la Dourdèze Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 40 25 recyclerielaritournelle@gmail.com
