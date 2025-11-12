Atelier création spécial Noël Créa’Chrys 08 Attigny

Atelier création spécial Noël Créa’Chrys 08 Attigny mercredi 12 novembre 2025.

Atelier création spécial Noël

Créa’Chrys 08 8B rue des Vieux Moulins Attigny Ardennes

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12 2025-11-19

Venez participer à une activité artistique ou vous décorerez votre propre maisonnette de Noël en céramique ! Deux dates sont à votre disposition les mercredis 12 et 19 novembre de 14h30 à 16h30. Durée de l’atelier 1h30 dont 30 minutes de goûter. 15€ par personne et 10€ par personne dès 2 inscriptions simultanées (paiement à la réservation). Récupération de vos œuvres le 10 décembre à l’atelier.

Créa’Chrys 08 8B rue des Vieux Moulins Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 7 68 59 85 45 crea.chrys08@gmail.com

English :

Come and take part in an artistic activity and decorate your own ceramic Christmas house! Two dates are available: Wednesdays November 12 and 19, 2:30 to 4:30 pm. Workshop duration: 1h30 including a 30-minute snack. 15? per person and 10? per person from 2 simultaneous registrations (payment on reservation). Pick-up of your works on December 10 at the workshop.

German :

Kommen Sie und nehmen Sie an einer künstlerischen Aktivität teil oder dekorieren Sie Ihr eigenes Weihnachtshäuschen aus Keramik! Es stehen Ihnen zwei Termine zur Verfügung: Mittwoch, 12. und 19. November, von 14:30 bis 16:30 Uhr. Dauer des Workshops: 1,5 Stunden, davon 30 Minuten für einen Snack. 15? pro Person und 10? pro Person ab zwei gleichzeitigen Anmeldungen (Zahlung bei der Reservierung). Abholung Ihrer Werke am 10. Dezember im Atelier.

Italiano :

Partecipate a un’attività artistica e decorate la vostra casa di Natale in ceramica! Sono disponibili due date: mercoledì 12 e 19 novembre dalle 14.30 alle 16.30. Durata del laboratorio: 1 ora, inclusa una merenda di 30 minuti. 15? a persona e 10? a persona per 2 iscrizioni contemporaneamente (pagamento alla prenotazione). Le opere saranno ritirate dal laboratorio il 10 dicembre.

Espanol :

Participa en una actividad artística y decora tu propia casa de Navidad de cerámica Dos fechas disponibles: los miércoles 12 y 19 de noviembre de 14.30 a 16.30 h. Duración del taller: 1 hora y media, incluido un tentempié de 30 minutos. 15? por persona y 10? por persona para 2 inscripciones al mismo tiempo (pago en el momento de la reserva). Sus obras se recogerán en el taller el 10 de diciembre.

