ATELIER CREATION SPECIAL NOEL Villeneuve-lès-Béziers mercredi 26 novembre 2025.

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Atelier création gratuit spécial décorations de Noël, dès 6 ans ! Laissez libre cours à votre imagination. Réservation obligatoire.

Venez libérer votre créativité lors de notre atelier création gratuit, à partir de 6 ans, spécial décorations de Noël ! Peinture, bricolage et activités artistiques vous attendent pour réaliser vos propres décorations festives. Un moment convivial et ludique pour petits et grands. Réservation obligatoire pour garantir votre place. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51

English :

Summer-themed creative workshop for ages 6 and up. Painting, decoupage, collage? let your imagination run wild! Free, on reservation.

German :

Kreativworkshop zum Thema Sommer ab 6 Jahren. Malen, schneiden, collagieren… lass deiner Fantasie freien Lauf! Kostenlos, nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio creativo gratuito per le decorazioni natalizie, a partire dai 6 anni! Date sfogo alla vostra immaginazione. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un taller creativo de temática veraniega para niños a partir de 6 años. Pinta, recorta, haz collage… ¡deja volar tu imaginación! Gratuito, previa reserva.

