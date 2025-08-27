Atelier création tableau textile Au Château Guerlédan
Atelier création tableau textile Au Château Guerlédan mercredi 27 août 2025.
Atelier création tableau textile
Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-27 10:00:00
fin : 2025-08-27 17:30:00
2025-08-27
Atelier création tableau textile animé par Isabelle Grosjean, artiste textile. .
Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02
