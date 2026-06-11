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ATELIER CREATION Touvois

ATELIER CREATION Touvois mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 44650 Touvois

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Touvois

ATELIER CREATION

Touvois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:15:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

ATELIER CREATION DE HEROS DE COMICS
Lire des histoires de super-héros c’est bien, mais quand on peut les créer et les imaginer c’est mieux!   .

Touvois 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire   bibliothequetouvois@orange.fr

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English :

COMIC BOOK HERO CREATION WORKSHOP

L’événement ATELIER CREATION Touvois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique