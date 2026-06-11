Touvois

ATELIER CREATION

Touvois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:15:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

ATELIER CREATION DE HEROS DE COMICS

Lire des histoires de super-héros c’est bien, mais quand on peut les créer et les imaginer c’est mieux! .

Touvois 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliothequetouvois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COMIC BOOK HERO CREATION WORKSHOP

L’événement ATELIER CREATION Touvois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique