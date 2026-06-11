ATELIER CREATION Touvois
ATELIER CREATION Touvois mercredi 8 juillet 2026.
Touvois
ATELIER CREATION
Touvois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:15:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
ATELIER CREATION DE HEROS DE COMICS
Lire des histoires de super-héros c’est bien, mais quand on peut les créer et les imaginer c’est mieux! .
Touvois 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliothequetouvois@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
COMIC BOOK HERO CREATION WORKSHOP
L’événement ATELIER CREATION Touvois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique