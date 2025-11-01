Atelier Création végétale en duo Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Création végétale en duo

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 11:30:00

Une exploration artistique en famille pour découvrir la magie des végétaux et réaliser une création originale à base de couleurs 100 % naturelles fabriquées par vous et votre enfant !

Au programme

Présentation des ingrédients et du matériel pour créer les encres naturelles.

Passage à l’action on fabrique les encres, on mixe, on écrase, on touille, on soupoudre, on mélange…

Début de la création de votre œuvre en duo ou en solo.

On peint, on tamponne, on imprime, on explore…

On s’extasie devant les belles couleurs que l’on vient de créer.

On est heureux.se et satisfait.e !

Vous pouvez apporter vos propres végétaux, feuilles, fleurs etc…

Réservation obligatoire.

Matériel sur place. Pensez à apporter un tablier. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

