Atelier création vitraux Eglise Sainte Thérèse DOUAI Douai

Atelier création vitraux Eglise Sainte Thérèse DOUAI Douai samedi 20 septembre 2025.

Atelier création vitraux 20 et 21 septembre Eglise Sainte Thérèse DOUAI Nord

Les dons sont bien sûr acceptés auprès de la Fondation du Patrimoine qui soutient ce projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Atelier de création et de présentation des vitraux qui seront posés fin d’année 2025 sur le fronton de l’église, par l’Artiste qui a réalisée les vitraux de la nef et ceux du fronton, Mme Judith Debruyn-Pilot et son mari qui participe à la conception des vitraux et qui réalise la pose. Cet atelier permmettra de voir la conception et de voir de près des oeuvres qui seront ensuite en hauteur entre 5 et 15 mètres.

Cette création bénéficie de l’aide de la Fondation du Patrimoine comme la première phase de réalisation des vitraux de la nef.

Eglise Sainte Thérèse DOUAI 101 rue de Cuincy 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0660776945 https://st-francois-douai.cathocambrai.com Eglise catholique dont la première pierre a été posée en février 1939 afin de créer un lieu de culte pour trois nouveaux quartiers ouvriers de Douai (batelerie). Terminée juste après guerre avec une fresque dans le choeur réalisée par Robert Delplanque, artiste Douaisien mais sans aucun vitraux. Décision de recueillir des dons pour créer 12 vitraux dans la nef par Mme Judith Debruyn-Pilot artiste vitrailliste locale; 6 sur la vie de Saint François d’Assise, patron de la paroisse, et 6 sur la vie de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne de l’église. Cette première phase a été achevée en 2021. Actuellement, recueil de dons pour la création du vitrail du fronton donnant sur la ville par Mme Judith Debruyn-Pilot représentant un christ Miséricordieux. Pose probable des vitraux fin année 2025. Parking public à 100 mètre, station de bus à 50 mètre, parking privé derrière l’église. Accès PMR dans l’église.

Atelier de création et de présentation des vitraux qui seront posés fin d’année 2025 sur le fronton de l’église, par l’Artiste qui a réalisée les vitraux de la nef et ceux du fronton, Mme Judith et à…

Madame Judith DEBRYUN-PILOT vitrailliste