Atelier « Créations d’automne » Loches
mercredi 21 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Atelier « Créations d’automne »
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
L’automne s’installe à Loches, et avec lui, une explosion de couleurs et de trésors naturels à découvrir ! Offrez à vos enfants un moment de créativité et de connexion à la nature avec notre atelier « Créations d’automne ». Entre exploration sensorielle et bricolage artistique ! Sur réservation.
L’automne s’installe à la Cité royale de Loches, et avec lui, une explosion de couleurs et de trésors naturels à découvrir ! Offrez à vos enfants un moment de créativité et de connexion à la nature avec notre atelier « Créations d’automne ». Entre exploration sensorielle et bricolage artistique !
Enfants de 4 à 8 accompagnés d’un adulte. 13 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr
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English :
Autumn has arrived at the Royal City of Loches, and with it an explosion of color and natural treasures to discover! Treat your children to a moment of creativity and connection with nature with our « Autumn Creations » workshop. Between sensory exploration and artistic crafts!
L’événement Atelier « Créations d’automne » Loches a été mis à jour le 2026-09-10 par Conseil Départemental 37
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