Informations pratiques

Loches

Atelier « Créations d’automne »

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

L’automne s’installe à Loches, et avec lui, une explosion de couleurs et de trésors naturels à découvrir ! Offrez à vos enfants un moment de créativité et de connexion à la nature avec notre atelier « Créations d’automne ». Entre exploration sensorielle et bricolage artistique ! Sur réservation.

L’automne s’installe à la Cité royale de Loches, et avec lui, une explosion de couleurs et de trésors naturels à découvrir ! Offrez à vos enfants un moment de créativité et de connexion à la nature avec notre atelier « Créations d’automne ». Entre exploration sensorielle et bricolage artistique !

Enfants de 4 à 8 accompagnés d’un adulte. 13 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr

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English :

Autumn has arrived at the Royal City of Loches, and with it an explosion of color and natural treasures to discover! Treat your children to a moment of creativity and connection with nature with our « Autumn Creations » workshop. Between sensory exploration and artistic crafts!

L’événement Atelier « Créations d’automne » Loches a été mis à jour le 2026-09-10 par Conseil Départemental 37