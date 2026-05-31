Atelier créations en argile, Ferme de la héronière, Rennes

Atelier créations en argile Jeudi 16 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine

adhésion et participation libre, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00

Venez réalisez des créations en argile : impressions de plantes, abreuvoirs à oiseaux ou réalisez vos empreintes de mains pour les transformer en champignons.

Retrouvez nous au jardin Miss’Terre, Ferme de la héronière.

Les réalisations pourront être récupérées à la fin du mois après cuisson.

Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier création en argile : impressions botaniques, abreuvoirs à oiseaux et/ou moulages de mains champignons