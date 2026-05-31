Atelier créations en argile, Ferme de la héronière, Rennes
Atelier créations en argile, Ferme de la héronière, Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Atelier créations en argile Jeudi 16 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine
adhésion et participation libre, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00
Venez réalisez des créations en argile : impressions de plantes, abreuvoirs à oiseaux ou réalisez vos empreintes de mains pour les transformer en champignons.
Retrouvez nous au jardin Miss’Terre, Ferme de la héronière.
Les réalisations pourront être récupérées à la fin du mois après cuisson.
Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier création en argile : impressions botaniques, abreuvoirs à oiseaux et/ou moulages de mains champignons
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