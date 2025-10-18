Atelier créations en fleurs séchées Saint-Jouin
Atelier créations en fleurs séchées Saint-Jouin samedi 18 octobre 2025.
Atelier créations en fleurs séchées
La Cour Auzerais Saint-Jouin Calvados
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-11-01 12:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01
Tous les samedis, participez à cet atelier de créations de compositions en fleurs séchées uniques au sein d’une merveilleuse ferme florale.
Sur inscription.
La Cour Auzerais Saint-Jouin 14430 Calvados Normandie
English : Atelier créations en fleurs séchées
Every Saturday, take part in this workshop to create unique dried flower arrangements in a wonderful flower farm.
Registration required.
German : Atelier créations en fleurs séchées
Nehmen Sie jeden Samstag an diesem Workshop teil, in dem Sie auf einer wunderbaren Blumenfarm einzigartige Trockenblumengestecke herstellen.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Ogni sabato, partecipate a questo laboratorio per creare composizioni uniche di fiori secchi in una meravigliosa fattoria di fiori.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Todos los sábados, participe en este taller para crear arreglos únicos de flores secas en una maravillosa granja de flores.
Inscripción obligatoria.
