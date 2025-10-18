Atelier créations en fleurs séchées Saint-Jouin

Atelier créations en fleurs séchées Saint-Jouin samedi 18 octobre 2025.

Atelier créations en fleurs séchées

La Cour Auzerais Saint-Jouin Calvados

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-01 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01

Tous les samedis, participez à cet atelier de créations de compositions en fleurs séchées uniques au sein d’une merveilleuse ferme florale.

Sur inscription.

La Cour Auzerais Saint-Jouin 14430 Calvados Normandie

English : Atelier créations en fleurs séchées

Every Saturday, take part in this workshop to create unique dried flower arrangements in a wonderful flower farm.

Registration required.

German : Atelier créations en fleurs séchées

Nehmen Sie jeden Samstag an diesem Workshop teil, in dem Sie auf einer wunderbaren Blumenfarm einzigartige Trockenblumengestecke herstellen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Ogni sabato, partecipate a questo laboratorio per creare composizioni uniche di fiori secchi in una meravigliosa fattoria di fiori.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Todos los sábados, participe en este taller para crear arreglos únicos de flores secas en una maravillosa granja de flores.

Inscripción obligatoria.

