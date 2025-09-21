Atelier créations, savoir-faire et saveur Épicerie Vrac et Local Allemans-du-Dropt

Atelier créations, savoir-faire et saveur Épicerie Vrac et Local Allemans-du-Dropt dimanche 21 septembre 2025.

Atelier créations, savoir-faire et saveur

Épicerie Vrac et Local 9 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux à l’atelier créations, savoir-faire et saveur organisé par l’épicerie Vrac et Local. Vous y découvrirez une éleveuse d’ânesse, une créatrice/restauratrice de bijoux, une céramiste, une productrice de tisanes…

Épicerie Vrac et Local 9 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 86 10

English : Atelier créations, savoir-faire et saveur

Come one, come all to the Creations, savoir-faire et saveur workshop organized by the Vrac et Local grocery store. You’ll discover a donkey breeder, a jewelry designer/restorer, a ceramist, an herbal tea producer?

German : Atelier créations, savoir-faire et saveur

Kommen Sie zahlreich zum Workshop « Kreationen, Know-how und Geschmack », der vom Lebensmittelgeschäft Vrac et Local organisiert wird. Sie werden eine Eselzüchterin, eine Schmuckdesignerin und -restauratorin, eine Keramikerin, eine Kräuterteeproduzentin usw. kennenlernen

Italiano :

Venite tutti al laboratorio di creazioni, abilità e sapori organizzato dal negozio di alimentari Vrac et Local. Conoscerete un allevatore di asini, un designer/restauratore di gioielli, un ceramista, un produttore di tisane?

Espanol : Atelier créations, savoir-faire et saveur

Venga uno, vengan todos al taller de creaciones, oficios y sabores organizado por la tienda de ultramarinos Vrac et Local. Conocerás a un criador de burros, un diseñador/restaurador de joyas, un ceramista, un productor de infusiones..

