Atelier Créations Textiles Aux Soeurs Guinguette Sainte-Terre 21 juin 2025 17:00

Gironde

Atelier Créations Textiles Aux Soeurs Guinguette 230 Lieu-dit La Croze Sainte-Terre Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-08-27 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-07-05

2025-07-09

2025-07-30

2025-08-27

Venez libérer votre créativité lors de nos Ateliers Créatifs !

Offrez-vous un moment de détente, d’inspiration et de convivialité dans un cadre chaleureux et bienveillant. Que vous soyez débutant ou passionné, ces ateliers sont l’occasion idéale pour expérimenter, apprendre et créer avec vos mains de 4 à 99 ans !

Un moment à partager, animé par Mathilde Petit Ballu et Alexandra Beck Babin.

Des dates régulières sur réservation !

15€ / personne avec boisson offerte

Aux Soeurs Guinguette à Sainte-Terre .

Aux Soeurs Guinguette 230 Lieu-dit La Croze

Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 12 15 90 mathildeballu@gmail.com

English : Atelier Créations Textiles

German : Atelier Créations Textiles

Italiano :

Espanol : Atelier Créations Textiles

L’événement Atelier Créations Textiles Sainte-Terre a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Saint-Emilion