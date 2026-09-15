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AGENDA · Nancy

Atelier créative en allemand – Bastelstunde Goethe-Institut Nancy

mercredi 7 octobre 2026 · Goethe-Institut · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Goethe-Institut
Adresse
39 rue de la Ravinelle
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Atelier créative en allemand – Bastelstunde

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 16:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Atelier de bricolage pour les enfants de 4 à 8 ansEnfants
0  .

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Craft Workshop for Children Ages 4–8

L’événement Atelier créative en allemand – Bastelstunde Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY

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