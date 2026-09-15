Atelier créative en allemand – Bastelstunde Goethe-Institut Nancy

Informations pratiques

Nancy

Atelier créative en allemand – Bastelstunde

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 16:00:00

fin : 2026-10-07 17:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Atelier de bricolage pour les enfants de 4 à 8 ansEnfants

0 .

Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Craft Workshop for Children Ages 4–8

L’événement Atelier créative en allemand – Bastelstunde Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY