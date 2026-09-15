AGENDA · Nancy
Atelier créative en allemand – Bastelstunde Goethe-Institut Nancy
mercredi 7 octobre 2026 · Goethe-Institut · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Atelier créative en allemand – Bastelstunde
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 16:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Atelier de bricolage pour les enfants de 4 à 8 ansEnfants
0 .
Goethe-Institut 39 rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Craft Workshop for Children Ages 4–8
L’événement Atelier créative en allemand – Bastelstunde Nancy a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION NANCY
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