Atelier créative plateau en jesmonite

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Atelier créative plateau en jesmonite

Atelier créatif . Plateau en jesmonite. animé par Delphine de fête et créa. Sur inscription avec participation. De 15h00 à 16h30 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jesmonite tray creative workshop

L’événement Atelier créative plateau en jesmonite Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD