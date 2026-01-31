Atelier créative plateau en jesmonite Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier créative plateau en jesmonite Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 18 avril 2026.
Atelier créative plateau en jesmonite
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Atelier créative plateau en jesmonite
Atelier créatif . Plateau en jesmonite. animé par Delphine de fête et créa. Sur inscription avec participation. De 15h00 à 16h30 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Jesmonite tray creative workshop
L’événement Atelier créative plateau en jesmonite Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD
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