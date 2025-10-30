Atelier créativité Place du Commerce Sèvremont
Atelier créativité Place du Commerce Sèvremont jeudi 30 octobre 2025.
Atelier créativité
Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 16:30:00
fin : 2025-10-30 18:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Atelier créativité dans le cadre de l’expo vinyle
Viens créer ta propre pochette de disque vinyle, comme si tu sortais ton premier album ! Scrapbook, collage, dessin, détournement… tout est permis pour inventer la jaquette de tes rêves. Pop, rock, électro, classique ou complètement fou, ton style est le bon.
Les places sont limitées, assurez-vous de réserver votre place dès maintenant!
Gratuit, tout public (à partir de 7 ans) .
Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 9 73 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr
English :
Creativity workshop as part of the vinyl exhibition
German :
Kreativitätsworkshop im Rahmen der Vinyl-Ausstellung
Italiano :
Laboratorio di creatività nell’ambito della mostra del vinile
Espanol :
Taller de creatividad en el marco de la exposición de vinilos
L’événement Atelier créativité Sèvremont a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges