Atelier créativité Place du Commerce Sèvremont

Atelier créativité Place du Commerce Sèvremont jeudi 30 octobre 2025.

Atelier créativité

Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 16:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Atelier créativité dans le cadre de l’expo vinyle

Viens créer ta propre pochette de disque vinyle, comme si tu sortais ton premier album ! Scrapbook, collage, dessin, détournement… tout est permis pour inventer la jaquette de tes rêves. Pop, rock, électro, classique ou complètement fou, ton style est le bon.

Les places sont limitées, assurez-vous de réserver votre place dès maintenant!

Gratuit, tout public (à partir de 7 ans) .

Place du Commerce Médiathèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 9 73 45 71 30 biblio.sevremont@paysdepouzauges.fr

English :

Creativity workshop as part of the vinyl exhibition

German :

Kreativitätsworkshop im Rahmen der Vinyl-Ausstellung

Italiano :

Laboratorio di creatività nell’ambito della mostra del vinile

Espanol :

Taller de creatividad en el marco de la exposición de vinilos

L’événement Atelier créativité Sèvremont a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges