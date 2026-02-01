Atelier, Créatures marines à la manière de Matisse La Distylerie Luçon
Atelier, Créatures marines à la manière de Matisse
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-25 17:15:00
2026-02-25
Un atelier créatif pour petits et grands !
Plongez dans l’univers mystérieux des océans puis créez et assemblez vos propres créatures marines dans un collage à la manière de Matisse.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A creative workshop for young and old!
