Atelier, Créatures marines à la manière de Matisse La Distylerie Luçon

Atelier, Créatures marines à la manière de Matisse

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25 17:15:00

2026-02-25

Un atelier créatif pour petits et grands !

Plongez dans l’univers mystérieux des océans puis créez et assemblez vos propres créatures marines dans un collage à la manière de Matisse.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A creative workshop for young and old!

